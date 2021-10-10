Агентство Reuters: президент Чехии Земан госпитализирован

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Глава государства попал в больницу после парламентских выборов, которые прошли с 8 по 9 октября. Сотрудники экстренной медицинской помощи забрали Земана сразу после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Центральное статуправление Чехии опубликовало итоги избирательного процесса. Согласно данным, победу одержала оппозиционная коалиция «Вместе». В нее входят Гражданская демократическая партия, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалицию поддержали 27,79% избирателей. Второе место заняло центристское движение премьер-министра ANO, получив 27,12% голосов.

Милоша Земана 22 сентября выписали из Центрального военного госпиталя в Праге. Пресс-секретарь медучреждения Итка Зитке отметила, что президент Чехии находился на обследовании.