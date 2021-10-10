Пассажирка Volkswagen погибла в ДТП с участием Собчак

Автомобиль Mercedes с телеведущей Ксенией Собчак стал участником аварии, в которой скончалась пассажирка Volkswagen.

Смертельное ДТП произошло по дороге из Сочи в Красную Поляну. Водитель Mercedes подтвердил, что в салоне автомобиля находилась телеведущая. Также он сообщил, что Собчак покинула место происшествия на такси, в котором отправилась в аэропорт. Ее менеджер Кирилл Суханов не стал комментировать ситуацию.

«Спасибо большое, до свидания», — ответил Суханов на телефонный звонок от корреспондентов РЕН ТВ и положил трубку.

Авария случилась 9 октября. Машины совершили лобовое столкновение. Погибшая приехала на курорт из Подмосковья. Ее подруга и водитель Volkswagen были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.