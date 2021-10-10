В Татарстане 11 октября объявили днем траура по погибшим в авиакатастрофе

После крушения самолета L-410 11 октября был объявлен днем траура в память о погибших, сообщают власти Республики Татарстан.

Глава республики Рустам Минниханов объявил об этом в выпущенном распоряжении.

Двухмоторный самолет L-410, которым владеет местный аэроклуб, потерпел крушение недалеко от города Мензелинск около базы РЭС. В момент падения на его борту находились 23 человека, некоторые из них были парашютистами.

Воздушное судно разорвало на части. В результате 16 пассажиров погибли, еще шесть доставили в больницу. Предварительная причина трагедии — отказ двигателя.