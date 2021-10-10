Экс-тренер «Кельна» Гисдоль заменит Николича на посту главного наставника «Локомотива»

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о достижении договоренности с немецким тренером Маркусом Гисдолем. В ближайшее время 52-летний специалист возглавит столичную футбольную команду.

Гисдоль завершил игровую карьеру в 25 лет и стал тренером. Немецкий специалист работал со «Штутгартом» U17, «Хоффенхаймом», «Шальке», «Гамбургом» и «Кельном». В последней команде 52-летний тренер пробыл с 2018 по 2021 год.

В начале текущего месяца «Локомотив» официально объявил об уходе сербского тренера Марко Николича. На пост исполняющего обязанности наставника главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

«Железнодорожники» в десяти матчах российского чемпионата набрали 17 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. На групповой стадии Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с «Олимпиком (1:1) и проиграл «Лацио» (0:2).