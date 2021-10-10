Украинские правоохранители остановили штурм виллы Порошенко

Противники и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко в ночь на 10 октября устроили столкновение около дома политика. Об этом сообщает Vesti.ua.

Протестующие собрались около дома экс-президента в селе Козин. Участники митинга после провокационных заявлений выступающих попытались проникнуть на территорию виллы.

«На прорыв идут волнами, уже шесть таких волн отразили», — сообщали очевидцы.

По их словам, сотрудники правоохранительных органов сумели остановить штурм виллы. Кроме того, к дому Порошенко подтянулись его сторонники.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко из-за инцидента обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко. Парламентарий потребовала вместе с полицией обезопасить несовершеннолетних от участия в провокационной акции.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко уснул на заседании Верховной рады. В ходе мероприятия принималось решение об отставке председателя Дмитрия Разумкова.