В Чехии обнародовали официальные итоги выборов в парламент

Коалиция из трех либеральных партий и движения «Вместе» победила на выборах в парламент Чехии. Центральное статуправление республики обнародовало официальные результаты.

Гражданская демократическая партия, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09 входят в коалицию «Вместе», которая набрала 27,79% голосов. Объединение получит в чешском парламенте 71 мандат.

Центристское движение ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша расположилось на второй строчке. Политсила набрала 27,12% голосов и получит в парламенте 72 места по итогам выборов.

Либеральная коалиция, которая включает в себя Пиратскую партию и движение «Старосты и независимые» замыкает тройку лидеров. Объединение получило 15,62% голосов и 37 мандатов.

Выборы в чешский парламент проходили 8 и 9 октября. Явка избирателей составила 65,43%. В состав парламента не попали две старейшие партии Чехии. Социал-демократическая и Коммунистическая партии не вошли в законодательный орган республики.