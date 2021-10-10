Путин снял полномочия с замглавы Россотрудничества Метелева

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Юрия Метелева. Глава государства подписал соответствующий документ.

Российский лидер снял полномочия 8 октября. Подписанный Путиным указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в распоряжении президента.

По указу главы государства Юрий Метелев получил должность замглавы Россотрудничества в 2018 году. Чиновник награжден орденом Дружбы, а также является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Метелев имеет ряд других государственных и ведомственных наград.