ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины вновь нарушили режим перемирия в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Бойцы ВСУ 9 октября пять раз нарушили режим тишины. Огонь открывался из минометов и гранатометов по территории Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении

Под обстрел попали населенные пункты Золотое-5, Молодежное и Калиново. При этом 8 октября киевские силовики нарушили режим перемирия дважды.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Бойцы ВСУ продолжают совершать провокации, несмотря на установленные ранее Минские соглашения.