Погребинский увидел в аресте Медведчука попытку Зеленского «слить» главного оппонента

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что единственным и последовательным оппонентом установившейся в Киеве власти остается глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Весной этого года оппозиционера арестовали по подозрению в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также поместили под круглосуточный домашний арест.

Несколько дней назад Медведчуку предъявили новые обвинения. На этот раз, помимо госизмены, политику вменяют еще и пособничество терроризму. Глава ОПЗЖ все обвинения опроверг и заявил, что считает их политическим преследованием.

«Действия власти Зеленского сравнимы с припертой к стене крысой, которая бросается на врагов от безысходности. В предъявленном Медведчуку обвинении нет никакого состава преступления, и оно не выдерживает никакой критики», — отметил Погребинский.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Новое уголовное дело против оппозиционера, уверен эксперт, не более, чем попытка информационно отыграть тему недавнего скандала с офшорными схемами, в центре которого оказался украинский президент. Теперь команда «Слуги народа» пытается отвлечь внимание общественности и, в частности, Запада.

«Поскольку офшорная история была черной меткой с Запада на голову Зеленского и его команды», — поделился политолог.

Вместе с тем положение украинского президента становится все более шатким. Прогремевший скандал, внезапная смерть депутата Антона Полякова и растущие социально-экономические проблемы сильно ударили по рейтингу президента. Не исключено, что впереди украинцев ждут новые повышения тарифов или веерные отключения электричества, что не добавит Зеленскому положительных оценок, подвел итог Погребинский.

Ранее «Политика Сегодня» разбиралась, приведет ли крупное расследование об офшорных компаниях, с которыми может быть связан президент Украины, к импичменту.