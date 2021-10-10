Список пассажиров разбившегося в Татарстане L-410 опубликовали в Сети

В Сети появился список парашютистов, находившихся на борту Let L-410 Turbolet, потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана.

В самолете на момент крушения находились 20 парашютистов:

1. Дмитрий Дербышев

2. Владимир Зелденин

3. Ольга Минибаева

4. Вячеслав Пискунов

5. Павел Музыченко

6. Денис Яковлев

7. Динар Давлетгареев

8. Вадим Фахрутдинов

9. Андрей Тимофеев

10. Равиль Шарафутдинов

11. Александр Еремин

12. Виктория Соловьева

13. Дмитрий Филинов

14. Денис Прохоров

15. Сергей Кузенко

16. Ксения Самигуллина

17. Олег Кублицкий

18. Ильнар Гайфуллин

19. Игорь Алексеев

20. Александр Цывинский

Не так давно стало известно о гибели обоих пилотов двухмоторного авиасудна, которое разбилось под Мензелинском. Зыков Александр и Беляев Михаил официально объявлены погибшими. По одной из версий, самолет L-410 рухнул из-за отказа двигателя.