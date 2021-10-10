Пациенты с ожирением входят в группу риска при заражении COVID-19

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что у людей с ожирением значительно увеличивается риск смертности при заражении коронавирусом.

По словам медика, наличие ожирения повышает риск госпитализации на 115%. Кроме того, такие пациенты на 70% чаще попадают в реанимацию, чем те, кто имеет нормальный вес. Также лишние килограммы увеличивают риск смерти при заражении коронавирусной инфекцией на 45%.

«При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения», — рассказал Малеев в рамках выступления на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.

Российские врачи напоминают, что вакцинация является самым эффективным механизмом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.