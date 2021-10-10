Инфекционист Поздняков объяснил риски заболевания дельта-штаммом COVID-19

Инфекционист медицинской компании «Инвитро» Андрей Поздняков рассказал россиянам об отличиях штаммов коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, дельта-штамм коронавируса более заразен, чем изначальный «уханьский». Так, для последней мутации вируса усредненный коэффициент заразности составляет 6-8, а для первой версии заболевания — 2-3. При этом дельта-штамм является наиболее агрессивным, заявил медик.

«Тяжесть течения заболевания будет не меньшей, чем в предыдущую волну пандемии, такое же разнообразие поражений органов и систем — не только легкие, но и тромбозы, поражение почек, нервной системы и так далее», — отметил Поздняков.

С развитием такого штамма постепенно размываются различия в тяжести заболевания между взрослыми и детьми. Однако, как пояснил инфекционист, процент легких форм как у взрослых, так и у детей, более высокий, чем тяжелых.

Специалист РАН Евгений Кунин рассказал, что дельта-штамм может остаться в популяции, перестав мутировать, так как адаптированному варианту вируса сложнее развиваться дальше.