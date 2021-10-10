Агроном Валиев перечислил признаки зрелой хурмы

Узбекский биолог и агроном Фарход Валиев объяснил, на что следует обращать внимание при выборе спелых плодов хурмы.

По словам специалиста, плоды спелой, невяжущей хурмы должны иметь в мякоти коричневые прожилки. Кроме того, на кожице плода должны быть сухие «песочные» полоски.

«Самый простой способ выбрать хурму - сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет», — сообщил Валиев в беседе с РИА Новости.

Однако если покупатель хочет добиться более точных характеристик, биолог рекомендует обратить внимание на цвет плода. Кроме того важно учитывать форму и плотность продукта.

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что для дозревания хурму лучше хранить на самом верху холодильника. Плод может доспевать в течение четырех дней.