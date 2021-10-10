Глава Татарстана Минниханов выразил соболезнования после крушения самолета L-410

Крушение двухмоторного самолета L-410 произошло недалеко от города Мензелинск. Лидер республики Рустам Минниханов выразил соболезнования после авиакатастрофы.

По данным ГУ МЧС России по региону, в момент падения на борту судна находились 23 человека. Среди пассажиров в основном были парашютисты. Из них 16 человек погибли, еще семеро были спасены, следует из предварительных данных.

К месту аварии направляются сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Стала известна предварительная причина крушения самолета, сообщало Федеральное агентство новостей. Специалисты предположили, что у истребителя отказал двигатель.