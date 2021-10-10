Снова в опале. Сможет ли Курц вернуть себе пост австрийского канцлера

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что покидает свой пост. Поводом стало расследование по подозрению в коррупции, инициированное против политика и приближенных к нему людей. Все обвинения канцлер опроверг.

При этом Курц сохранит свое лидерство в консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет место в Национальном совете. Сейчас временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Австрии Александр Шалленберг, чью кандидатуру предложил сам Курц.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил, что на фоне громкой отставки канцлера в Австрии развернется большая дискуссия о возможных претендентах на пост главы правительства. Однако, несмотря на шумиху, возникшую из-за обвинений в отношении Курца, нельзя исключать вероятность того, что «опальный» политик вернет себе и доверие и должность.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

«Против него выдвинули довольно серьезные обвинения, но если Курц докажет свою невиновность, его вернут», — полагает политолог.

Рассматривая ситуацию в общем, собеседник «ПС» выразил мнение, что расследование против австрийского канцлера указывает на тенденцию «зачистки» тех, кто не следует «европейскому мейнстриму».

Стоит отметить, что де-факто Курц останется у власти, так как именно он будет определять работу правительства в качестве главы АНП. Более того, «Зеленые», в союзе с которыми представители Австрийской народной партии сформировали правящую коалицию, уже заявили, что не собираются разрывать соглашение о сотрудничестве.

По сути, Курц будет будет находится ниже Шалленберга лишь протокольно, а рокировка нужна была только для того, чтобы «успокоить умы» — такое мнение выразил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью ТАСС. Он добавил — если обвинения получится снять, то Курц с легкостью вернет себе пост канцлера на ближайших выборах.

Ранее политолог Владимир Шаповалов подтвердил, что отставка Курца и расследование против него действительно похожи на попытки «зачистить политическое пространство» от людей, взгляды которых не соответствуют антироссийским позициям западных стран.