Самолет в Татарстане мог упасть из-за отказа двигателя

Источник в аэроклубе Мензелинска сообщил, что возможной причиной крушения двухмоторного L-410 с парашютистами на борту могла стать остановка двигателя.

Согласно имеющимся данным, пилоты попытались посадить воздушное судно прямо перед собой.

Легкий самолет L-410 пропал с радаров утром в воскресенье, 10 октября. Позже стало известно, что он потерпел крушение в Мензелинском районе, недалеко от аэродрома вылета. На его борту находились 23 человека — 21 парашютист и 2 члена экипажа, погибли 16.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось деблокировать из искореженного самолета семерых выживших при крушении L-410. Информации об их состоянии нет. Подробности случившегося устанавливаются.