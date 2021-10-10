Спасатели деблокировали семерых выживших при крушении L-410 в Татарстане

Семеро пассажиров, которым удалось выжить при крушении двухмоторного самолета L-410 с парашютистами на борту, были деблокированы из искореженного воздушного судна, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели также подтвердили факт крушения самолета.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По уточненным данным, на борту L-410 находились 23 человека. Пока известно о семи выживших.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 10 октября, диспетчеры потеряли связь с самолетом L-410. Позже было установлено, что он потерпел крушение через несколько минут после вылета в Мензелинском районе Татарстана. В местном аэроклубе заявили, что причиной случившегося могла стать остановка двигателя. Другие подробности неизвестны.