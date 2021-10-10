Великобритания хочет урегулировать с ЕС спор вокруг протокола по Северной Ирландии

Соединенное Королевство предложило Евросоюзу приступить к переговорам касаемо протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о Brexit, сообщили в Правительстве Великобритании.

Вместе с тем Лондон выдвинул Брюсселю ультиматум об отказе от выполнения некоторых положений документа, если Европейский союз не согласится полностью пересмотреть спорный документ.

«Наши команды переговорщиков готовы интенсивно и быстро работать над поиском решения, и мы рассчитываем, что эта работа уже скоро начнется. Наградой за нее станут более прочные отношения», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в июле текущего года Лондон уже предпринимал попытки сподвигнуть Брюссель к пересмотру протокола. Однако Европейский союз отказался работать в этом направлении, ограничившись заявлениями о возможности поиска новых творческих подходов к проблеме.