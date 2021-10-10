Видео с места крушения L-410 под Мензелинском появилось в Сети

Появилось видео с места крушения Let L 410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана. По предварительным данным, погибли 19 человек.

Информацию о случившемся подтвердили в региональном главке МЧС. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Три человека выжили, однако об их состоянии пока ничего неизвестно. Владельцем самолета является местный аэроклуб.

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр, проверяются различные версии. На месте работают сотрудники экстренных служб.