Глава РУСАДА посчитал странным отзыв аккредитации у Московской антидопинговой лаборатории

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Это, конечно, странно. У нас лаборатория давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг пробы доставляем за границу, и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб», — передает слова Буханова «Матч ТВ».

Он выразил мнение, что произошла какая-то ошибка, поскольку столичные лаборатории только хранят допинг-пробы. Руководитель РУСАДА заявил, что у лаборатории есть три недели, чтобы обжаловать соответствующий вердикт. При этом Буханов уточнил, что переживать нет необходимости, поскольку «это все то же самое, но финализировано».

В субботу WADA отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории, позволявшую проводить анализ на использование запрещенных веществ.