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Эксперты издания Yahoo News Japan раскрыли секрет питания долгожителей

Эксперты издания Yahoo News Japan раскрыли секрет питания долгожителей

Специалисты японского издания Yahoo News Japan рассказали о рационе питания, который поможет увеличить продолжительность жизни и оставаться здоровым до глубокой старости.

Известно, что многие японцы доживают до 100 и более лет, при этом чувствуя себя очень хорошо. Дело в том, что важную роль для долголетия играет ежедневное меню: питаясь одним фастфудом и прочими вредными продуктами, невозможно сохранить здоровье, подчеркнули эксперты.

В первую очередь исследователи посоветовали добавить в рацион больше белковых продуктов. Это связано с тем, что человеческое тело состоит в основном из протеина, включая кровеносные сосуды, органы, кровь, ногти и волосы. Его недостаток может привести к упадку сил и иммунитета.

«В организме белок расщепляется на аминокислоты, которые затем используются для получения энергии, поддержания мышечной массы и иммунной системы», — пишет издание.

К продуктам с высоким содержанием белка относятся курица, свинина, говядина, яйца, молоко, лосось, ставрида и соя. Также организму необходим кальций, который укрепляет зубы и кости. Этот полезный элемент в большом количестве есть в сыре, орехах и брокколи.