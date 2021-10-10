Аналитики ожидают возвращения годовой инфляции в России на уровень июня 2016 года

Годовая инфляция в России по итогам октября достигнет 7,5% и вернется на уровень июня 2016 года, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что основным фактором ускорения инфляции в октябре стал продовольственный сектор из-за высоких цен на мировых биржах и плохого урожая. В пользу сохранения повышенной инфляции также выступают многолетние максимумы цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок и повышенная стоимость контейнерных перевозок, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению старшего экономиста «ВТБ Капитала» Александра Исакова и главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, в сфере услуг ситуация останется стабильной по сравнению с октябрем. Они ожидают, что в сегменте непродовольственных товаров рост цен будет постепенно снижаться. Однако, как прогнозирует Дарья Меньших из Газпромбанка, одежда, обувь и бытовые приборы продолжат дорожать.