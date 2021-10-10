Шесть человек погибли при крушении самолета в Боливии

Самолет ВВС Боливии разбился с сотрудниками Министерства здравоохранения на борту. Шесть человек погибли, сообщил президент страны Луис Арсе.

По информации Минздрава государства, в самолете находились четыре эксперта из Национального института лабораторий здравоохранения (НИЛЗ). Отмечается, что специалисты изучали методы борьбы с такими заболеваниями, как денге и чикунгунья.

В результате авиакатастрофы погибли еще два пилота. По предварительным данным, воздушное судно разбилось почти сразу после вылета из города Риберальта. Ученых должны были перевезти в город Кобиха, откуда они на коммерческом рейсе планировали улететь в другой населенный пункт.

«Мы потрясены авиакатастрофой в Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии», — написал глава государства на официальной странице в Twitter.

Луис Арсе выразил родственникам погибших свои соболезнования. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП.