Трамп заявил, что Байден довел США до просьб о нефти у ОПЕК и России

Потеря энергетической независимости США в период президентства Джо Байдена привела страну к переговорам о поставках нефти с ОПЕК и Россией. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время митинга перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп раскритиковал работу администрации действующего президента США. По словам экс-главы Белого дома, когда он был лидером государства, страна обеспечила себе энергетическую независимость. Байден же теперь обращается к ОПЕК, России и другим странам с просьбой поделиться небольшим количеством нефти, заявил Трамп.

Он напомнил, что во время его правления подобному был положен конец. В США к моменту его ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии и России. А теперь США просит их о помощи, подытожил Трамп.