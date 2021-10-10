Захарова: Австрия самостоятельно разберется с отставкой Курца с поста канцлера

Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера является внутренним делом Австрии, с которым они самостоятельно разберутся. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Марии Захаровой, Австрия — европейская страна, которая сохраняет свою позицию на международную повестку и во многом ее отстаивающая. Представитель МИД России не понимает, почему вопрос отставки канцлера Австрии задел российское «внутренне поле», когда это касается исключительно Австрии. В европейской стране сами с этим разберутся, подытожила Захарова.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что покидает свою должность из-за начавшегося против него расследования правоохранительных органов. Он предложил австрийскому президенту назначить на его пост министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.