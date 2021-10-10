Польский аналитик Чижевский предложил отдать «СП-2» конгломерату компаний ЕС

«Северный поток — 2» могут привести в соответствие с газовой директивой участвующие в проекте компании, заявил в эфире Polskie Radio аналитик портала Energetyka24 Даниэль Чижевский.

По словам эксперта, «поле для маневра» дает то, что в строительстве газопровода участвуют европейские компании. Если конгломерат этих компаний станет владельцем «Северного потока — 2», это приведет проект в соответствие с газовой директивой.

«Наверное, это уже крайний вариант, ведь "Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруэ согласится вывести "Северный поток — 2" из-под юрисдикции законодательства ЕС», — уточнил Чижевский.

У противников газопровода теперь остается немного способов остановить «Северный поток — 2», так как газопровод готов и уже в процессе прокачка газа. Чижевский отметил, что в проекте участвуют «сильнейшие державы» региона — Россия и Германия.