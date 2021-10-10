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Экономист Кущ указал на зависимость энергетической стратегии Украины от Путина

Экономист Кущ указал на зависимость энергетической стратегии Украины от Путина

Экономист Алексей Кущ заявил, что современная модель отопительного сезона на Украине опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять обязательства по транзиту.

По мнению специалиста, украинская энергетическая стратегия зависит от слов президента РФ Владимира Путина. В статье для сайта «Главред» Кущ предположил, что российская сторона может взять «паузу в 10-20-30 дней», продолжая, согласно подписанному контракту, условно оплачивать «несуществующий транзит». Но Путин заявил, что «нельзя дать замерзнуть» Украине, напомнил Кущ.

«Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» — задался вопросом автор статьи.

Экономист призвал украинцев готовиться к «идеальному шторму» в энергетике, если из эксплуатации внепланово выйдут атомные реакторы или случится холодная зима.