Экономист Кущ указал на зависимость энергетической стратегии Украины от Путина

Экономист Алексей Кущ заявил, что современная модель отопительного сезона на Украине опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять обязательства по транзиту.

По мнению специалиста, украинская энергетическая стратегия зависит от слов президента РФ Владимира Путина. В статье для сайта «Главред» Кущ предположил, что российская сторона может взять «паузу в 10-20-30 дней», продолжая, согласно подписанному контракту, условно оплачивать «несуществующий транзит». Но Путин заявил, что «нельзя дать замерзнуть» Украине, напомнил Кущ.

«Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» — задался вопросом автор статьи.

Экономист призвал украинцев готовиться к «идеальному шторму» в энергетике, если из эксплуатации внепланово выйдут атомные реакторы или случится холодная зима.