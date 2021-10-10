Сценограф Большого театра: требований безопасности по декорациям не существует

Актер Большого театра Евгений Кулеш погиб в результате трагического случая с декорацией во время постановки. Советский и российский театральный художник Борис Мессерер прокомментировал смертельный инцидент.

По словам сценографа, декорации бывают причиной несчастных случаев, так как их сложность может достигать огромных масштабов. При этом ни безопасный вес, ни размер не регламентируются никакими документами, передает РЕН ТВ.

«Конечно, никакого регламента и учета никто не ведет. Это зависит от постановочной части, которая должна курировать и знать опасность, а также складировать каким-то образом более правильным», — поделился сценограф.

Мессерер отметил, что, как правило, создатели декораций действуют на свое усмотрение, хотя и пытаются делать это в рамках разумного. Однако порой размеры и формы декорацией получаются такими, что их можно назвать только «стихийным бедствием».

После смерти Евгения Кулеша администрация театра прервала спектакль, а позже перенесла его по техническим причинам. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.