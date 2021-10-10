Путин отметил положительную тенденцию развития аграрного комплекса в России

Аграрная отрасль является одной из движущих сил российской экономики. На данный момент успешно развиваются все ее подпункты, отметил президент РФ Владимир Путин.

По случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности глава государства рассказал о достигнутых успехах по сбору урожая зерна. Как отметил Путин, отечественные аграрии смогли сделать это, несмотря на трудности в виде пандемии коронавируса и засушливого лета.

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты», — сообщил глава государства в своем видеопоздравлении.

Кроме того, развиваются и сферы животноводства, виноградарства и садоводства. По словам Путина, в работу внедряются передовые технологии, которые обеспечивают высокую конкурентоспособность. Постепенно растут и объемы экспорта продукции с глубокой степенью переработки, заключил президент.