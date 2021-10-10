Милонов: выдачей Нобелевской премии Запад пометил Муратова как своего

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов удостоился Нобелевской премии за миротворческую деятельность. Однако на самом деле журналист был награжден скорее за то, что угодил интересам Запада, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, главный редактор «Новой газеты» является известным проводником западных ценностей в России. Если бы премия действительно присуждалась за миротворческую деятельность, ее следовало бы вручить главе Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею, который пробыл полтора года в ливийской тюрьме. Милонов также отметил, что социолог оказался в заключении благодаря террористам, с которыми как раз и работает «Новая газета».

«И на фоне поступков этого героического человека давать премию Муратову как минимум странновато <...> Здесь надо понимать один момент: премия мира дается не просто так, на ее получателя возлагаются серьезные ожидания», — передает слова Милонова Федеральное агентство новостей.

Депутат также высказался о критике либералами решения нобелевского комитета. Они считают, что в России есть куда более достойные люди, чем Муратов, приводя в пример осужденного блогера Навального. Милонов объяснил, в чем отличие между ними. Если Муратов еще способен что-то предложить Западу, то от Навального уже ничего не ждут, заключил депутат.