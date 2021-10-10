Захарова: сотрудники посольства США не вернули владельцу украденный рюкзак

Сотрудники посольства США, подозреваемые в краже в Москве, могут покинуть Россию, заявила в эфире YouTube-канала СоловьевLive официальный представитель МИД ПФ Мария Захарова.

По ее словам, правоохранители провели расследование и обнаружили видеозаписи достаточно оперативно. Подозреваемыми оказались сотрудники посольства США в Москве, на которых распространяется дипломатический иммунитет. Поэтому американской дипмиссии по линии МИД России была направлена нота с предложением снять иммунитет с подозреваемых. В противном случае злоумышленники должны покинуть территорию России, отметила представитель внешнеполитического ведомства.

«Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», — сообщила Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что рюкзак потерпевшему так и не вернули.

Сотрудники американской дипмиссии подозреваются в краже рюкзака у посетителя в одном из московских баров. По словам потерпевшего, в нем находились паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей.