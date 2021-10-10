Главреда «Новой газеты» Муратова назвали фирманом от западной политической элиты

Запад, присвоив Нобелевскую премию мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову, обозначил его как «своего парня». Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Для представителей Запада Муратов имеет «правильную» политическую биографию. Главред «Новой» критиковал возвращение Крыма в состав России, поддерживал осужденного блогера Алексея Навального и был доверенным лицом партии «Яблоко» на выборах. Об этом Журавлев рассказал ФБА «Экономика сегодня».

«Что касается Нобелевской премии мира, то главным является само событие. Это фирман от западной политической элиты. Данная премия говорит о том, что лауреат является для Запада "своим парнем"», — сказал он.

По словам эксперта, «Новая газета» больше известна благодаря публикациям ангажированных расследований. Целью издания является не просвещение, а отстаивание определенных позиций. Журавлев отметил, что противники намеренно создают искаженную картинку о российской действительности.