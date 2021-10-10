Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал воссоединить Тайвань с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления с речью на мероприятии, посвященном годовщине Синьхайской революции, заявил, что воссоединение Тайваня с Китаем является исторической целью.

Си Цзиньпин пообещал, что объединение точно произойдет. При этом председатель отметил, что воссоединение будет происходить мирным путем, напомнив, что китайский народ имеет опыт борьбы с сепаратизмом.

По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, Китая всегда называл Тайвань частью своей территории. Несмотря на имеющиеся с Тайбэем дипломатические и межгосударственные отношения, Пекин требует от других государства не признавать независимость Тайваня.

«И то, что он сейчас отделен, — это временное явление, он обязательно будет присоединен. Другое дело, что Китай не торопится и не будет делать это насильственным образом в ближайшее время», — сказал политолог.

Марков отметил, что Китай дорого платит за поддержку более позитивны отношений с теми странами, которые не признают Тайвань — это США, Южная Корея и Япония. При этом Пекин готов пойти на риски и серьезные шаги, вплоть до ухудшения отношений, со странами, решившими поддержать Тайвань, отметил специалист в интервью телеканалу «360».