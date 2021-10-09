Экс-замглавы МВД Украины: Венгрия заключила выгодный контракт с «Газпромом»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было не спать, чтобы не пропустить транзит газа через страну. Об этом заявил бывший глава Закарпатской и Луганской областей, экс-замглавы МВД Украины Геннадий Москаль.

По его словам, каждая страна ищет, где дешевле, а Венгрия получила хорошую цену. Об этом Москаль рассказал в эфире «Пятого канала».

«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт. — Прим. ред.) пошел не так, так Украине надо было не спать…» — подчеркнул экс-замглавы МВД Украины.

Компания «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через «Турецкий поток», Сербию и через Австрию. Маршруты поставок не проходят через Украину.

В МИД страны заявили о разочаровании этим соглашением. Власти страны также уточнили, что контракт наносит ущерб отношениям Украины и Венгрии. В Будапеште украинский посол был вызван в МИД из-за позиции Киева, аналогичную меру предприняли в столице Украины.