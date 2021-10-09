Момент гибели актера Большого театра после падения декорации попал на видео

Появилось видео инцидента с падением декорации на сцене Большого театра, в результате которого погиб актер Евгений Кулеш.

На записи видно, что декорация бревенчатого дома начала опускаться, когда на сцене присутствовало множество актеров. По предварительным данным, конструкция весит около двух тонн. На сцену она опускалась со скоростью около 1,5-2 метров в секунду.

Когда произошел инцидент, 37-летний Кулеш выносил другую декорацию, но сделал шаг назад, вместо того чтобы сместиться вправо или влево, сообщает РЕН ТВ. Артисту кричали, чтобы тот отошел. Тем не менее, избежать трагедии не удалось.

По факту гибели актера Тверской межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по столице начал доследственную проверку, сообщила помощник руководителя московского СК Юлия Иванова. Проверку по факту гибели Кулеша также инициировала столичная прокуратура.