Артист мимического ансамбля трагически погиб во время спектакля в Большом театре

Актер мимического ансамбля погиб во время представления на сцене Большого театра. По предварительной информации, артист скончался от резкого удара занавеса.

Трагедия произошла во время вечерней оперы «Садко». Отмечается, что актер, вероятно, умер от того, что декорации придавили ему шею. Он скончался на месте. После этого в театре был объявлен антракт.

Через полчаса администрация театра объявила о переносе постановки по техническим причинам. Сейчас на месте работают медики скорой помощи и полиции. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.