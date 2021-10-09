Политолог Карасев констатировал серьезные разногласия между сторонниками Байдена и Трампа

США находятся в состоянии внутренней идеологической войны. Такое мнение выразил политолог Владимир Карасев, комментируя результаты опроса на тему американской государственной системы.

Авторитетный Центр политики Университета Вирджиния провел исследование, итоги которого оказались неутешительными для всей страны. Более половины сторонников республиканцев и 41% тех, кто поддерживает демократов, высказались за формирование нового американского государства.

«Опросы показали, что США находятся в состоянии идеологической войны внутри себя», — отметил Карасев.

Около 80% респондентов с обоих «лагерей» заявили о том, что испытывают страдания из-за последствий политики, проводимой противоположной стороной, отметил политолог. Таким образом, каждый второй американец хочет распада своей страны на две части, добавил он.

«Между избирателями (эск-президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа и (главы Белого дома Джо. — Прим. ред.) Байдена пролегла глубокая, широкая и крайне опасная пропасть», — констатировал эксперт.

По его словам, серьезные разногласия между сторонниками действующего американского лидера и его предшественника являются большой угрозой для США, которая впоследствии может привести к распаду. Дальнейшие события зависят только от обычных американцев, заключил Карасев.