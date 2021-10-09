Австрийский канцлер Курц объявил об отставке в связи с расследованием о коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост. Он сообщил об отставке на фоне коррупционного расследования прокуратуры.

Австрийское ведомство ведет следствие по делу о коррупции и взяточничестве. Курц вместе с приближенными стали фигурантами дела.

Себастьян Курц прокомментировал свою отставку. Он объявил о намерении остаться во главе австрийской Народной партии, а также продолжить работу в качестве депутата парламента.

«Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства», — добавил отправившийся в отставку чиновник.

Ранее жители Австрии устроили массовую акцию протеста с требованием увольнения Курца. Оппозиция открыто поддержала добровольный уход канцлера, а партнеры чиновника по коалиции засомневались в дееспособности правительства.