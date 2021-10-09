Экс-премьер Франции Филипп анонсировал создание собственной политической партии

Бывший глава французского правительства и действующий мэр Гавра Эдуард Филипп сообщил о планах по созданию собственной партии, лояльной к президенту страны Эммануэлю Макрону.

Новая политическая сила будет называться «Горизонты». На предстоящих президентских выборах партия окажет поддержку действующему главе государства.

«Партия, которую мы создаем, носит название "Горизонты". Почему "Горизонты"? Потому что чтобы преуспеть, надо видеть далеко», — объяснил он.

Вместе с тем Филипп добавил, что собирается создать стабильную основу, на которой Макрон сможет продолжать свою деятельность в качестве главы государства.

Стоит отметить, что президентские выборы во Франции намечены на апрель следующего года. Действующий президент страны Макрон пока не делал официального объявления о выдвижении своей кандидатуры.