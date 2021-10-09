Диетолог Белоусова поделилась способами выбора качественной хурмы

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как правильно выбрать качественную хурму, а также дала советы по хранению этого продукта в домашних условиях.

По словам специалиста, вязкость хурмы зависит от сорта. Она сообщила, что если плод круглый и толстый, то, скорее всего, на вкус он будет вязким.

«Когда выбираем хурму, обязательно смотрим на состояние хвостика и листьев. Если они мокроватые, то мы этот плод не берем. Он, скорее всего будет испорчен», — сообщила диетолог в беседе со «Звездой».

Белоусова отметила, что необходимо выбирать хурму на ощупь. Если она мягкая под пальцами, то плод, как правило, не вяжет.

Если плод все же оказался вязким на вкус, то ему следует дозреть. Для этого его необходимо положить на верх холодильника, где плод сможет доспеть. Однако специалист предупредила, что хурму следует класть на бумагу, но ни в коем случае не на газету.

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