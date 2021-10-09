Tribune: присутствие России в Африке разрывает неоколониальные оковы Франции

Взаимовыгодное сотрудничество с Россией позволит африканским государствам разорвать неоколониальные оковы Франции, считают аналитики информационного портала Tribune.

Авторы напомнили, что Россия уже сотрудничает с Центральноафриканской Республикой, пишет ФАН. У стран сложились весьма тесные отношения, считают корреспонденты.

«Ее появление в Африке кажется благословлением, разрывающим неоколониальные оковы, в которые заключены местные жители. Центральноафриканская Республика находится в середине пояса франкоязычных государств, где Франция все еще пытается продавливать свои интересы», — говорится в публикации.

Отмечается, что африканцы рады сотрудничеству с Россией после многолетней оккупации силами коллективного Запада. Жители стран Черного континента высоко ценят вклад Москвы в безопасность и развитие их государств.

Также в Tribune обратили внимание, что власти Мали установили связь с Россией после так называемой помощи от Франции. Париж якобы занимался борьбой с терроризмом, однако проблемы лишь усугубились, а угроза экстремизма распространилась на Нигер и Буркина-Фасо, резюмировали аналитики.