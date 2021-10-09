Отоларинголог Зайцев предупредил о тяжелом течении COVID-19 на фоне ангины

Коронавирусная инфекция может протекать в очень тяжелой форме, если человек заразился ангиной. Об этом предупредил отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ангина относится к острым инфекционным заболеваниям, которое характеризуется воспалением глоточного кольца. Болезнь сложная сама по себе и тяжелее переносится пациентом, который в это же время страдает от коронавирусной инфекции.

«Ковид, на фоне сниженного иммунитета, опустится на уровень бронхов и легких, и диагноз будет переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии», — объяснил специалист.

Кроме того, сложным является лечение двух заболеваний в одно время. Это связано с тем, что каждое развивается самостоятельно. Инфекции проявляются сильной болью в горле и в области трахеи, подытожил Зайцев.

Многие симптомы коронавируса и гриппа также похожи между собой. Основным отличием COVID-19 от других инфекций остается потеря обоняния.