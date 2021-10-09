Онищенко заявил о необходимости ввести жесткую систему учета алкоголя после ЧП в Оренбуржье

Продавцам алкоголя в Оренбурге, где несколько человек насмерть отравились спиртными напитками, подкинули партию с метанолом. Таким мнением поделился депутат Госдумы VII созыва, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

В субботу стало известно, что число погибших в результате отравления некачественным алкоголем в Оренбургской области выросло до 29 человек. Следственный комитет возбудил сразу шесть уголовных дел по факту случившегося. В ходе обысков на основном складе в Орске правоохранители обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

По словам Онищенко, контрафактный алкоголь, который стал причиной гибели десятков человек, продавался через сеть магазинов и интернет. Что касается метанола, который эксперты нашли в паленой водке, то это «абсолютный яд для человеческого организма».

«Пока непонятно, где люди, продающие алкоголь, брали метиловый спирт, так как в простом обороте он не находится. Его можно купить на каком-нибудь заводе или черном рынке. Предположить, что люди сами целенаправленно разливали метиловый спирт, чтобы убивать, невозможно. Скорее всего, кто-то партию с метанолом продавцам подсунул, может быть, даже конкуренты», — заявил собеседник ФАН.

Онищенко отметил, что проблема поддельного алкоголя и отравления им сегодня имеет системные причины. Он напомнил, что в России алкогольный рынок примерно на 30% является нелегальным. Спиртное может изготавливаться на официальных заводах, но не попадать в систему учета, чтобы продавцы могли реализовывать его по более низкой цене.

«Здесь нужно разбираться, необходимо вводить более жесткую систему учета произведенного алкоголя, в том числе и метилового спирта. Метиловый спирт используется в том числе и в промышленности, поэтому невозможно полностью запретить его производство», — резюмировал врач.

Напомним, первые сообщения о гибели людей в результате отравления суррогатным алкоголем появились в ночь на 7 октября. Фигурантами дел стали семь человек, пятеро из которых были заключены под стражу на два месяца.