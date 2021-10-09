Доктор Мясников объяснил причину госпитализации вакцинированных от COVID-19

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах, которые способствуют госпитализации привитых от коронавируса пациентов.

По словам медика, подобные случаи в практике встречаются довольно редко. Он подчеркнул, что с каждым подобным случаем следует разбираться индивидуально. Кроме того, Мясников отметил, что если человек оказывается в реанимации не по причине заражения коронавирусом, то винить в этом вакцину бессмысленно.

«Конечно, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Он считает, что если в реанимацию попадает пациент молодого возраста, то вирусная пневмония не всегда бывает причиной этого. Также заболевание может быть осложнено другими факторами, которые провоцируют дыхательную недостаточность.

Российские медики отмечают, что лучший механизм борьбы с коронавирусом — это вакцинация. Инъекция поставляется в медицинские организации всех субъектов России. Их список можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения.