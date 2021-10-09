Роковое «Досье Пандоры». На выборах в Чехии либералы обошли партию премьера Бабиша

В Чехии завершились парламентские выборы. Вопреки прогнозам экспертов победу одержала коалиция из трех либеральных партий SPOLU («Вместе»), а центристское движение АНО («Акция недовольных граждан»), возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, оказалось на втором месте. После обработки 99,9% бюллетеней либералы смогли заполучить 27,78% голосов, а движение Бабиша — 27,14%. Явка составила 65,4%.

Как проходило голосование?

Чешский парламент состоит из двух палат — Сената (верхняя) и Палаты депутатов (нижняя). При этом основной законотворческий процесс происходит именно в последней.

Традиционно голосование на выборах нового состава Палаты депутатов длилось два дня. Однако на деле всего лишь 14 часов: 8 октября избирательные участки работали с 14:00 до 22:00, а 9 числа с 8:00 до 14:00.

За голоса более восьми миллионов избирателей боролись 22 партии, в общей сложности было выдвинуто 5 242 кандидата на 200 мест в нижней палате парламента.

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По результатам голосования в Палату депутатов прошли движение Бабиша «Акция недовольных граждан», правоцентристская коалиция SPOLU («Вместе»), либеральный блок, состоящий из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», а также евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия».

Остальные партии и движения не сумели преодолеть 5-процентный порог, необходимый для прохождения в парламент.

Какое правительство будет сформировано?

По итогам прошлых выборов 2018 года Бабишу так и не удалось сформировать правительство большинства. Спустя восемь месяцев после окончания кампании к присяге был приведен кабмин меньшинства, куда вошли АНО и Чешская социал-демократическая партия, которая на этот раз не смогла преодолеть минимальный барьер.

Теперь же картина существенно изменится. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что создание нового правительства поручит главе победившей на выборах партии. До этого момента его фаворитом являлся Бабиш, а оппозиционные коалиции он называл обманом электората.

vlada.cz / Government of the Czech Republic

По иронии судьбы победу одержали либеральные партии: Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09», вошедшие в коалицию SPOLU. Не исключено, что они объединят свои политические усилия со вторым либеральным блоком.

В таком случае либералы будут обладать простым большинством в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Лидеры коалиций уже объявили о переговорах по этому поводу в самые ближайшие часы.

Скандал с Бабишем

Примечательно, что за несколько дней до выборов Международный консорциум журналистских расследований обнародовал «Досье Пандоры», в котором, в том числе, фигурировало и имя Бабиша. Расследователи выяснили, что в 2009 году чешский политик приобрел с помощью подставных лиц 16 объектов недвижимости во Франции, перечислив через офшоры €15 млн.

Однако сам глава правительства категорически отверг обвинения. Он напомнил, что недвижимость была куплена до его избрания на пост премьера, а сама операция была проведена по закону — все налоги были заплачены в Чехии.

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По словам Бабиша, информация была опубликована, чтобы скомпрометировать его перед выборами и тем самым повлиять на исход голосования. Однако эксперты заверили, что это обстоятельство никак не отразится на итогах выборов. В частности, редактор газеты «Господаржске Новины» Ондржей Соукуп в эфире RTVI заявил, что «Досье Пандоры» может отнять у движения Бабиша не более 2,5% голосов.

«Бабиш это такой наш условный Берлускони — миллиардер, который пришел в политику с тем, чтобы рулить государством как своей фирмой. Те избиратели, которые против него, они это и так знали. У него и до этого были скандалы. Но это никак не влияет на людей и не думаю, что будет иметь значение», — подчеркнул журналист.

Однако существенно отразиться на итогах избирательной кампании могли голоса тех, кто накануне выборов еще не определился со своими политическими пристрастиями. По словам Соукупа, неделю назад опросы показали, что 15-20% чехов будут принимать решение буквально в день голосования.

Не исключено, что эта существенная часть чешского электората в последний момент склонилась к либералам на фоне скандала с Бабишем.

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Отношения с Россией

За последний год между Россией и Чехией произошло сразу несколько скандалов. В апреле Прага выслала 18 российских дипломатов, а Москва — 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия потребовала от РФ полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. В инциденте власти страны подозревают российские спецслужбы. Москва категорически отрицает все обвинения.

По мнению политологов, отношения между странами не улучшились бы ни в случае победы АНО во главе с Бабишем, ни в случае победы двух коалиций, поскольку диалог находится на наихудшем уровне за последние 30 лет.

«Никакая из этих партий не пойдет на уступки России и на новые компромиссы. У обеих коалиций это очень активно и ясно высказано в их программах перед выборами», — отметил аналитик чешского Центра исследований Ассоциации международных вопросов Павел Хавличек.

Тем временем премьер Андрей Бабиш признал поражение своего движения на выборах. Он отметил, что прежде всего, АНО проиграла в Праге.