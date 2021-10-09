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Глава Bioscience Resource Project Латэм представил новую теорию возникновения коронавируса

Глава Bioscience Resource Project Латэм представил новую теорию возникновения коронавируса

Директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле шахтера из Китая в 2012 году.

По словам специалиста, коронавирус может совершать «эволюционные скачки». Кроме того, инфекция способна переживать множественные мутации, если находится в организме одного человека в течение долгого времени.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев», — приводит слова Латэма газета Telegraph.

Он считает, что подобная эволюция происходила внутри легких шахтеров при загадочной болезни в 2012 году. Так, произошла утечка вируса из медицинского образца, полученная от рабочих, инфицированных в ходе вспышки.

Как ранее сообщалось, в 2012 году у нескольких шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей, медики определили «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.