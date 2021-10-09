Глава Bioscience Resource Project Латэм представил новую теорию возникновения коронавируса

Директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле шахтера из Китая в 2012 году.

По словам специалиста, коронавирус может совершать «эволюционные скачки». Кроме того, инфекция способна переживать множественные мутации, если находится в организме одного человека в течение долгого времени.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев», — приводит слова Латэма газета Telegraph.

Он считает, что подобная эволюция происходила внутри легких шахтеров при загадочной болезни в 2012 году. Так, произошла утечка вируса из медицинского образца, полученная от рабочих, инфицированных в ходе вспышки.

Как ранее сообщалось, в 2012 году у нескольких шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей, медики определили «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.