Народная милиция ЛНР представила боевой УАЗ с необычной пулеметной установкой

Боевой УАЗ-3151 с необычной модернизацией продемонстрировали во время показательных выступлений военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Военные специалисты решили удлинить кормовую часть внедорожника. Таким образом на машине образовалась достаточно удобная платформа для размещения различного оружия. Для входа и выхода бойцы используют небольшую дверь в заднем борту.

Кроме этого, на борту УАЗа появилось легкое бронирование, а крыша кабины приобрела металлический каркас. Также луганские специалисты смонтировали гранатометные установки, чтобы во время боя возможно было создать маскировочные дымовые завесы. Запасное колесо переместили на капот.

В Сети отметили, что раньше еще никто не применял такое техническое решение. Бойцы ЛНР установили вместе сразу четыре 7,62-мм пулемета Калашникова. Такая комбинация позволяет достигать высокой плотности огня, а также гарантированно наносит повреждения целям противника.

УАЗ с самодельной пулеметной установкой, Луганск. Фото: Луганский информационный центр pic.twitter.com/Xm8c4eqgAj — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 8, 2021

По данным СМИ, похожая «модернизированная» техника есть и на вооружении у Народной милиции ДНР. Военные республики используют машины с ПТУР для обороны, включая защиту побережья Азовского моря.