Поздняков остался недоволен игрой сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словакией

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков признался, что его не впечатлила игра команды Валерия Карпина в матче квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Очередная победа сборной России в отборочном турнире к ЧМ в Катаре не слишком обрадовала Позднякова. Президент ОКР в разговоре с журналистами ТАСС заметил, что остался доволен исключительно результатом поединка со Словакией.

«Три очка есть три очка, но игра была крайне невыразительная», — подчеркнул Поздняков.

Сборная России взяла реванш за поражение от Словакии в матче третьего тура квалификационного турнира к ЧМ-2022, который проходил в Трнаве. На данный момент национальная команда с 16 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидером является сборная Хорватии, на счету которой такое же количество баллов.