Тяжелые наркотики и алкоголь нашли в крови умершего депутата Рады Полякова

Следы метадона нашли в крови умершего депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, сообщила его коллега от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

В пятницу киевские правоохранительные органы сообщили о смерти Антона Полякова. Депутат резко почувствовал себя плохо по дороге в такси, прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, но с пометкой «естественная смерть». Позже в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни смерти.

«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — говорится в сообщении Янченко в ее Twitter.

Осенью 2019 года фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде приняла решение об исключении Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. За несколько дней до своей смерти нардеп заявил, что его бывшие коллеги по «Слуге народа» получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Антон Поляков найден мертвым в Киеве.