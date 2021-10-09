Зеленский раскритиковал задержку в выборе главы антикоррупционной прокуратуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с избранием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны.

По его словам, он не получил никаких внятных пояснений относительно причин задержки в проведении конкурса для избрания нового руководителя антикоррупционной структуры.

«Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом», — раскритиковал он задержку на личной странице в социальной сети Twitter.

Ранее американское посольство на Украине выразило разочарование задержкой избрания руководителя САП. Дипломатическая миссия настояла на скорейшем возобновлении работы отборочной комиссии. Текущие положение дел наносит значительный ущерб деятельности антикоррупционных органов Украины, резюмировали в посольстве.